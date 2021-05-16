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Sokakta iç çamaşırsız dolaştı Seren Yüceli'nin pozları olay oldu! Türkiye'yi terk etmişti

Sokakta iç çamaşırsız dolaştı Seren Yüceli'nin pozları olay oldu! Türkiye'yi terk etmişti

Türkiye'yi terk ederek yurtdışına yerleşen genç güzel Serel Yüceli'nin pozları olay oldu.

Sokakta iç çamaşırsız dolaştı Seren Yüceli'nin pozları olay oldu! Türkiye'yi terk etmişti

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide Alara karakterini canlandıran Serel Yereli, kısa sürede popülerliğe kavuşmuştu. Oyunculuk kariyerinin başındayken genç oyuncu radikal bir karar alarak hayranlarını şaşırtmıştı. 

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Sokakta iç çamaşırsız dolaştı Seren Yüceli'nin pozları olay oldu! Türkiye'yi terk etmişti

Oyunculuğu bırakan Yereli, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşmişti. 

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Sokakta iç çamaşırsız dolaştı Seren Yüceli'nin pozları olay oldu! Türkiye'yi terk etmişti

Müzik kariyeri için çeşitli çalışmalar yapan genç güzel, geçtiğimiz haftalarda ikinci şarkısını müzik severlerin beğenisine sunmuştu. 

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Sokakta iç çamaşırsız dolaştı Seren Yüceli'nin pozları olay oldu! Türkiye'yi terk etmişti

Müzik çalışmalarının yanı sıra genç güzel sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. 

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