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Sokaklar savaş alanına döndü: Yüzlerce kişiden covid-19 protestosu: Polisten sert müdahale

Sokaklar savaş alanına döndü: Yüzlerce kişiden covid-19 protestosu: Polisten sert müdahale

BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı Covid-19 önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Sokaklar savaş alanına döndü: Yüzlerce kişiden covid-19 protestosu: Polisten sert müdahale

Belçika’da Covid-19 vakalarında yaşanan artış ve Omicron mutasyonu nedeniyle hükümet geçtiğimiz günlerde salgına karşı alınan önlemleri sıkılaştırmıştı. 

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Sokaklar savaş alanına döndü: Yüzlerce kişiden covid-19 protestosu: Polisten sert müdahale

Kısıtlamaları protesto etmek amacıyla başkenti Brüksel’de yüzlerce kişi sokağa indi. 

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Sokaklar savaş alanına döndü: Yüzlerce kişiden covid-19 protestosu: Polisten sert müdahale

Göstericiler, ellerinde “Özgürlük” ve "Özgürlüğümüz, haklarımız ve çocuklarımız için birleşelim" yazılı pankartlar ile Avrupa Birliği’nin (AB) Genel Merkezi’ne yürüdü.

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Sokaklar savaş alanına döndü: Yüzlerce kişiden covid-19 protestosu: Polisten sert müdahale

Barışçıl başlayan gösterilerde yer yer tansiyon yükselirken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Başkent sokakları savaş alanına döndü.

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