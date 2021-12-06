Sokaklar savaş alanına döndü: Yüzlerce kişiden covid-19 protestosu: Polisten sert müdahale
BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı Covid-19 önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.
Belçika’da Covid-19 vakalarında yaşanan artış ve Omicron mutasyonu nedeniyle hükümet geçtiğimiz günlerde salgına karşı alınan önlemleri sıkılaştırmıştı.
Kısıtlamaları protesto etmek amacıyla başkenti Brüksel’de yüzlerce kişi sokağa indi.
Göstericiler, ellerinde “Özgürlük” ve "Özgürlüğümüz, haklarımız ve çocuklarımız için birleşelim" yazılı pankartlar ile Avrupa Birliği’nin (AB) Genel Merkezi’ne yürüdü.
Barışçıl başlayan gösterilerde yer yer tansiyon yükselirken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Başkent sokakları savaş alanına döndü.