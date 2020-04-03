Sokak sanatçılarının koronavirüs yorumu duvarları tuvale çevirdiler!
Coronavirus tüm dünyayı etkiledi. İnsanlar endişeli ve sokaklar neredeyse boş. Ancak sokak sanatçıları boş durmadı.Dünyadaki sokak sanatçılarının durumu nasıl yorumladığına bir göz atalım.
Tüm galerilerin ve müzelerin kapalı olduğu zamanlarda sokaklar kamusal hayal gücünün tuvali haline geldi.
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Varşova, Polonya
"Her kahraman pelerin takmaz. Teşekkür ederim!"
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Amsterdam, Hollanda
Artist Fake,bu “Süper Hemşire” yi dünyadaki tüm sağlık uzmanlarına övgü olarak boyadığını söylüyor.
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Sanatçının Instagram'dan: "Hepimiz birlikte yaşıyoruz. Sonuçta göreceğimiz bir neden var. Kendimize bakmanın zamanı geldi. Gezegen ve yaşamımızla ne yaptığımıza bir göz atın. Belki de yavaşlatmalıyız? Belki etrafa bakmalı ve gezegenimize ve onu paylaştığımız herkese saygı duymaya başlamalıyız?
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