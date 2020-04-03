Sokak sanatçılarının koronavirüs yorumu duvarları tuvale çevirdiler!

Sanatçının Instagram'dan: "Hepimiz birlikte yaşıyoruz. Sonuçta göreceğimiz bir neden var. Kendimize bakmanın zamanı geldi. Gezegen ve yaşamımızla ne yaptığımıza bir göz atın. Belki de yavaşlatmalıyız? Belki etrafa bakmalı ve gezegenimize ve onu paylaştığımız herkese saygı duymaya başlamalıyız?

