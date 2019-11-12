Sokak ortasında görenler şaşkına döndü Günay Musayeva 'yok artık' dedirtti

Azeri asıllı Türk model ve oyuncu Günay Musayeva, uzun bir aradan sonra magazin gündemine bomba gibi oturacak pozlarıyla adını duyurdu. Musayeva, hafta sonu trafiğin en yoğun olduğu saatlerde New York caddelerinde üstünde sadece mayosu ile dolaştı.