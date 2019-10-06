Sokak ortasında ağladı! Oyuncu Devin Özgür Çınar Engin Günaydın'ı görünce...
Son olarak 2016 yılında Kalbimdeki Deniz adlı dizide rol alan Devin Özgür Çınar, önceki gün Cihangir'de Engin Günaydın'la sohbet esnasında ağladı.
İkinci Bahar, Hayat Türküsü ve Biz Size Aşık Olduk dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran, ardından ise pek çok projede yer alarak oyunculuğuyla adından söz ettiren Devin Özgür Çınar, önceki gün Cihangir'de Engin Günaydın'la karşılaştı.
Gergin halleriyle dikkat çeken Özgür Çınar, bir ara sokak ortasında ağlamaya başladı. Engin Günaydın’ın teselli etmeye çalıştığı Özgür Çınar, gazetecileri fark edince yüzünü başka yöne çevirerek gözyaşlarını sildi.
Böyle çekmeseydiniz: Habertürk'ün haberine göre gazetecilere “Bizi çektiniz mi?” diye soran Özgür Çınar, “Evet” yanıtını alınca “Saçım başım çok dağınık. Böyle çekmeseydiniz...” dedi.
Peki Devin Özgür Çınar kimdir?
Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak’da doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir’e taşınmıştır.