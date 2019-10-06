Sokak ortasında ağladı! Oyuncu Devin Özgür Çınar Engin Günaydın'ı görünce...

İkinci Bahar, Hayat Türküsü ve Biz Size Aşık Olduk dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran, ardından ise pek çok projede yer alarak oyunculuğuyla adından söz ettiren Devin Özgür Çınar, önceki gün Cihangir'de Engin Günaydın'la karşılaştı.