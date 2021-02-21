Sokak köpekleri maviye boyandı! Rusya 'mavi köpek'lerin gizemini çözmeye çalışıyor

İlk olarak Rusya'nın batısındaki Dzerzhinsk şehrinde maviye boyanmış yedi sokak köpeği bulundu. Yerel medyanın 11 Şubat'ta köpeklerle ilgili haber yapmasının ardından fotoğrafları viral oldu. Köpeklerin yakınında bulunduğu fabrika, akrilik cam ve prusik asit üretiyor. Köpeklerin mavi pudra boyasının üzerinde yuvarlanmış olabileceğinden şüphe ediliyor.