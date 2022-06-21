Sokak köpeğinin saldırdığı şarkıcı: Suçlu olan insanlar!
Bodrum'da sokak köpeğinin saldırısı sonrası yüzü tanınmaz hale gelen şarkıcı Zeynep Doruk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, suçu insanlara buldu.
Sahne almak için Bodrum'a gelen şarkıcı Zeynep Doruk'a, sahipsiz sokak köpeği saldırdı. Saldırı sonrası vücudunda ve yüzünde oluşan yaralar sebebiyle operasyon geçiren Zeynep Doruk, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki çekti.
Doruk, yaptığı açıklamada "O köpeği bu hale getiren insanlardı. Suçlu olan köpek değil, insanlardır." dedi.
'Hayat Bilgisi', 'Sessiz Gemiler’ ve 'Seksenler' gibi yapımlarda rol alan ve uzun bir süre Sertab Erener’in vokalistliğini yaptıktan sonra solo kariyerine yönelen şarkıcı, yaralanmış yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Doruk, “Otelin önünde köpek saldırısına uğradım. Bu, yüzümün saatler süren operasyon sonrası düzelmiş hali... Gözümü kaybetmediğim için şanslıyım.” yazdı.