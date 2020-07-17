Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasına idari soruşturma

Hayvanseverler Özcan Özden ve Turhan Hurma, bir aracın kasasında baygın halde taşınırken cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektikleri hayvanların, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli tarafından yakalanan sokak köpekleri olduğunu ve ormanlık arazide diri diri gömüldüklerini iddia etti. İddialar üzerine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu olayın incelenmesi talimatını vererek idari soruşturma başlattı.