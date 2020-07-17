Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasına idari soruşturma
SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde bakımevindeki köpeklerin, 2 hayvansever tarafından bir kamyon kasasında baygın halde görüntülenip, diri diri gömüldükleri iddiası üzerine Adapazarı Belediyesi, idari soruşturma başlattı. Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Adapazarı'ndan gelen haber kan dondurdu. Hayvanseverler tarafından baygın halde bulunan köpeklerin gömüldüğü iddia edildi. Dehşete düşüren bu iddialar sonrası Adapazarı Belediyesi harekete geçti.
Hayvanseverler Özcan Özden ve Turhan Hurma, bir aracın kasasında baygın halde taşınırken cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektikleri hayvanların, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli tarafından yakalanan sokak köpekleri olduğunu ve ormanlık arazide diri diri gömüldüklerini iddia etti. İddialar üzerine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu olayın incelenmesi talimatını vererek idari soruşturma başlattı.
Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı da yaptığı yazılı açıklamada, 5199 Sayılı Kanun ve yönetmeliklere aykırı davranan kişiler ile Adapazarı Belediyesi hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi.