Sokak bir anda kan gölüne döndü Kahramanmaraş'ta baba ile oğlu öldürüldü
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KAHRAMANMARAŞ'ta, yabancı uyruklu baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken oğlu da hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu iddia edilen yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.
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Tartışma sonrası A.S., pompalı tüfeği ile baba Alaa Al Said ile oğlu Alaaddin Al Said’e kurşun yağdırdı.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Alaaddin Al Said’i Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servis bölümüne kaldırdı.
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Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Alaaddin Al Said kurtarılamadı.
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