Sokağa çıkma yasağına rağmen ünlülerden kaçak parti! Böyle eğlendiler
Sosyal medya fenomenleri, Instagram ünlüleri bu partide buluştu. Üstelik sokağa çıkma kısıtlaması varken...
Koronavirüs salgının binlerce can aldığı ülkemizde sosyal mesafe kuralını hiçe sayan partiler düzenlenmeye devam ediliyor. Hem de sokağa çıkma yasağının olduğu günde.
Sabah'ın haberine göre aralarında Kaan Orkun, Ayşegül Çınar, Rana Büyük, Serkan Aydın, Melis Buse Betkayan, Esra Yurdusev ve Esra Balamir gibi blogger, influencer ve fenomenlerin bulunduğu ekip, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Vaka oranlarının hala kritik olduğu ülkemizde alınan önlemlerin hiçe sayıldığı partiye sosyal medyadan tepki yağdı.
Görüntülerin paylaşıldığı partide gündüz saatlerinde DJ eşliğinde eğlenen grubun maske takmaması ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.