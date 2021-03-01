Sokağa çıkma yasağına rağmen ünlülerden kaçak parti! Böyle eğlendiler

Sabah'ın haberine göre aralarında Kaan Orkun, Ayşegül Çınar, Rana Büyük, Serkan Aydın, Melis Buse Betkayan, Esra Yurdusev ve Esra Balamir gibi blogger, influencer ve fenomenlerin bulunduğu ekip, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.