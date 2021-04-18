BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38

Sokağa çıkma yasağı kalkan Coşkun Sabah yumurtadan kazandığını bakın ne yapacak

Sokağa çıkma yasağı kalkan Coşkun Sabah yumurtadan kazandığını bakın ne yapacak

Yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Coşkun Sabah yeni işiyle konuşulmaya devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı kalkan Coşkun Sabah yumurtadan kazandığını bakın ne yapacak

Coşkun Sabah önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir bankadan çıkan şarkıcı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

112
Sokağa çıkma yasağı kalkan Coşkun Sabah yumurtadan kazandığını bakın ne yapacak

Eskişehir’de 15 bin tavuğun yer aldığı bir çiftlik kurup yumurta üretimine başlayan Sabah, konuyla ilgili gelişmeleri anlattı.

212
Sokağa çıkma yasağı kalkan Coşkun Sabah yumurtadan kazandığını bakın ne yapacak

Sabah "İşler başladı, çok iyi gidiyor. Marketlere yumurta sattık. İnşallah önümüz açık" diye konuştu.

312
Sokağa çıkma yasağı kalkan Coşkun Sabah yumurtadan kazandığını bakın ne yapacak

Covid-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığı için çiftlik kurduğunu söyleyen 68 yaşındaki sanatçı, "Pandemi olduğu için bu işe girdik. Müzik dünyası birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

412