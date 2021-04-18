Sokağa çıkma yasağı kalkan Coşkun Sabah yumurtadan kazandığını bakın ne yapacak
Yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Coşkun Sabah yeni işiyle konuşulmaya devam ediyor.
Coşkun Sabah önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir bankadan çıkan şarkıcı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Eskişehir’de 15 bin tavuğun yer aldığı bir çiftlik kurup yumurta üretimine başlayan Sabah, konuyla ilgili gelişmeleri anlattı.
Sabah "İşler başladı, çok iyi gidiyor. Marketlere yumurta sattık. İnşallah önümüz açık" diye konuştu.
Covid-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığı için çiftlik kurduğunu söyleyen 68 yaşındaki sanatçı, "Pandemi olduğu için bu işe girdik. Müzik dünyası birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.