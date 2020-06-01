Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Büyükşehirlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'de uygulanan bazı kısıtlamalar bugün sona eriyor. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoran ve plajlardaki yasaklar 1 Haziran itibarıyla sona erdirildi. Bu süreçte uzun zamandır evden çalışan vatandaşlar da iş yerlerine gitmeye başladı.