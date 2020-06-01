Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Büyükşehirlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Birkaç haftadır 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı yeni normal yaşama dönüş kararıyla birlikte kaldırıldı. Yasağın ardından büyükşehirlerde trafik yoğunluğunun yaşandığı gözlemlendi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk gününde Cevizlibağ'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'de uygulanan bazı kısıtlamalar bugün sona eriyor. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoran ve plajlardaki yasaklar 1 Haziran itibarıyla sona erdirildi. Bu süreçte uzun zamandır evden çalışan vatandaşlar da iş yerlerine gitmeye başladı.
İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ve normalleşme sürecinin ilk gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 07.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.
İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.