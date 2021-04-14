Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla meydanlara sessizlik hakim oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle daha önce saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasınınhafta içi 19.00-05.00'te uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu kararla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama saat 05.00'te sona erecek.
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