Sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı bütün detayları verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geçen hafta olduğu gibi cumartesi akşam 20.00'den pazar saat 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının, geçen hafta olduğu gibi cumartesi akşam 20.00'den pazar saat 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz 'Koronavirüs Yeni Tedbirleri' konulu genelgemizde belirtilen 'açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar' ile 'istisna kapsamında olan kişiler' başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır." ifadelerine yer verildi.
AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
Oteller ve konaklama yerleri,
Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
Üretim ve imalat tesisleri,
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
Sebze/meyve toptancı halleri.