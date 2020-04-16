Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından günlerini evinde geçiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündeme oturdu.
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Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Aleyna Tilki, küvetinin etrafını oyuncaklarıyla doldurdu.
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Tilki'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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