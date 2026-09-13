Şok suçlama karşısında sessiz kalmıştı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ilk kez konuştu
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ünlü futbolcu Edson Alvarez’e yöneltilen suçlama gündeme oturdu. Bu güne kadar sessiz kalan futbolcu artık yeter diyerek paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ünlü futbolcu Edson Alvarez’e yöneltilen suçlama gündeme oturdu. Meksikalı film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez kaçırıldığını ve bu komploda Alvarez’in de yer aldığını iddia etti. Hakkındaki iddiaları reddeden Alvarez, "Şimdiye kadar yanıt vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır." dedi.
Fenerbahçe'nin geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan kiraladığı ve sezonun sona ermesinin ardından İngiliz kulübüne dönen 28 yaşındaki Edson Alvarez hakkında ortaya atılan iddia futbol gündemine damga vurdu.
“BENİ KAÇIRDILAR”
Meksikalı film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez, ünlü futbolcu Edson Alvarez'i Kasım 2024'te Meksika'da kendisini kaçırmak için komplo kurmakla suçladı.
“ŞIRINGA İLE MADDE ENJEKTE EDİLDİ”
Ordonez, iki kişi tarafından kaçırıldığını, tehdit edildiğini, gözlerinin bağlandığını ve kaçıran kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü. Yapımcı ayrıca boynundan kendisine şırınga ile bir madde enjekte edildiğini iddia etti.
“BELGESELİN PARASINI VERMEDİ”
Meksika dergisi TV Notas'ın haberine göre Ordonez, Edson Alvarez'in hayatını konu alan bir belgesel hazırladı. Yaklaşık iki yıl süren projenin tamamlanmasının ardından yapımcının 3,5 milyon Meksika pesosu (yaklaşık 207 bin dolar) alacağı olduğu ancak bu paranın kendisine ödenmediği öne sürüldü.
“BİR GÜN BOYUNCA ALIKOYDULAR” İDDİASI
Ordonez, bu süreçte silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve Alvarez'in o dönemki eşinin babası Toache Bedolla için çalıştığını iddia ettiği iki kişi tarafından bir gün boyunca alıkonulduğunu söyledi.
Film yapımcısı, Alvarez ile doğrudan bir temasının olmadığını belirtirken, futbolcunun yaşananlardan haberdar olduğunu ileri sürdü.
ALVAREZ İDDİALARI REDDETTİ
Hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozan Alvarez, suçlamaları reddetti. Meksikalı futbolcu, adının kendisiyle ilgisi olmayan olaylarla ilişkilendirilmesine tepki göstererek iddiaların kanıtlanması gerektiğini vurguladı. Alvarez'in açıklaması şöyle:
"Son zamanlarda dolaşıma giren yayınlar ve açıklamalar ışığında, bu konuyu açık ve kararlı bir şekilde ele almanın gerekli olduğuna inanıyorum. Adımı, benimle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan olaylar, çatışmalar veya davranışlarla ilişkilendirmeye yönelik her türlü iddiayı ve girişimi reddediyorum. Son aylarca, benimle hiçbir ilgisi olmayan bir durumun medyada daha fazla ilgi görmesi için adım ve imajım defalarca kullanıldı. Şimdiye kadar yanıt vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır. Tek kanıt bile sunmadan bu tür konularda benim bilgim, sorumluluğum veya ilgim olduğunu iddia etmek, bu sınırı açıkça aşmaktadır.
Eğer birisi benim tarafımdan herhangi bir usulsüzlük yapıldığına dair kanıtı olduğunu düşünüyorsa, bu kanıtların sunulabileceği yetkililer, savcılar ve mahkemeler mevcuttur. Ciddi suçlamalar kanıtlarla desteklenmeli ve yetkili makamlara sunulmalıdır, doğruluk ve gerçeği göz ardı ederek sansasyonel haberlere ve medyada yer almaya öncelik veren medya kuruluşlarındaki açıklamalar yoluyla değil. Adımın, üçüncü taraflar arasındaki çatışmaları körüklemek veya medyada yer almak için kullanılmasına izin vermeyeceğim. Bu nedenle, yapılan açıklamaların ciddiyeti karşısında, hukuk ekibime, bana karşı asılsız suçlamalarda bulunan veya bunları yayan herkese karşı durumu değerlendirip gerekli hukuki önlemleri almaları talimatını verdim."