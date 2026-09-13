Şok suçlama karşısında sessiz kalmıştı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ilk kez konuştu

“BELGESELİN PARASINI VERMEDİ”

Meksika dergisi TV Notas'ın haberine göre Ordonez, Edson Alvarez'in hayatını konu alan bir belgesel hazırladı. Yaklaşık iki yıl süren projenin tamamlanmasının ardından yapımcının 3,5 milyon Meksika pesosu (yaklaşık 207 bin dolar) alacağı olduğu ancak bu paranın kendisine ödenmediği öne sürüldü.

“BİR GÜN BOYUNCA ALIKOYDULAR” İDDİASI

Ordonez, bu süreçte silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve Alvarez'in o dönemki eşinin babası Toache Bedolla için çalıştığını iddia ettiği iki kişi tarafından bir gün boyunca alıkonulduğunu söyledi.

Film yapımcısı, Alvarez ile doğrudan bir temasının olmadığını belirtirken, futbolcunun yaşananlardan haberdar olduğunu ileri sürdü.