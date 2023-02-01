Şok iddialar!.. Yasak aşktan bebek doğurdu, dövdürüp öldürmek istedi! Milyonlarını aldı...
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından yüzünden bıçaklanan kadın hastaneden "Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak." dedi. Zanlının kuzeni adliye önünde, mağdur kadın için inanılmaz iddialarda bulundu...
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eski eşi G.Ç.'yi (31) bıçaklayarak yüzünden yaralanmasına sebep olan ve adliyeye sevk edilen Y.Ö. (33) adliyeye sevk edildi. Bıçaklanan kadın "Müebbet verilsin, beni öldürecek" derken, adliye önünde G.Ç.'nin kuzeninden şok eden açıklamalar geldi. Y.Ö.'nün evli iken kuzeni G,Ç. ile ilişki yaşamaya başlayıp çocuk sahibi olduğunu anlatan Serkan Saitoğlu, kadının daha sonra Y.Ö.'yü başka erkeklere dövdürttüğünü, öldürtmeye çalıştığını, tehdit ve şantajla milyonlarca lira dolandırdığını ve iftira atarak köydeki aile evini polislere bastırdığını iddia etti. Y.Ö., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Y.Ö. ile G.Ç. yolda karşılaşınca tartışmış ve erkek şahıs, G.Ç.’ye elindeki ekmek bıçağıyla saldırmıştı. Bu esnada yüzüne bıçak darbeleri alan ve kanlar içerisinde kalan kadın vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olaydan bir süre sonra suç aleti ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan Y.Ö., Pamukova Adliyesi’ne sevk edildi.
Yasak aşktan bebek doğurup, dövdürdü
Saldırganın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği esnada kuzeni Serkan Saitoğlu ise olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saitoğlu, “Kardeşimin başına bu olaylar tamamen şuurlu bir şekilde getirilmiştir. Malum şahıs evli olduğu halde kardeşimle yasak bir ilişki kurmuş ve bu yasak ilişkiden kız çocuğu dünyaya gelmiştir, 4 yaşında halen. Bu şahıs, kardeşimi dövdürtüp daha sonra öldürülmesini talep etmiş ve talepleri arttırıp kendi resmi nikahlı, 2 çocuklu olan ailesinden boşanmasını ve boşanmazsa bu olayı gün yüzüne çıkartacağını söylemiş."
1 milyon lira para, araba ve telefonlar...
"Ve şuan 3 tane kardeşim ve dayımın kızlarından 1 milyona yakın kredi çekilmiştir. Ve kulağımıza gelen ise 1 milyona yakın da diğer türlü harcamalar var. Araba aldırmış, en iyi telefonlardan alınmış 2’şer tane. Bunların hepsi faturalı ve beyanı esastır bizde” diye konuştu.