Şok iddialar!.. Yasak aşktan bebek doğurdu, dövdürüp öldürmek istedi! Milyonlarını aldı...

Yasak aşktan bebek doğurup, dövdürdü

Saldırganın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği esnada kuzeni Serkan Saitoğlu ise olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saitoğlu, “Kardeşimin başına bu olaylar tamamen şuurlu bir şekilde getirilmiştir. Malum şahıs evli olduğu halde kardeşimle yasak bir ilişki kurmuş ve bu yasak ilişkiden kız çocuğu dünyaya gelmiştir, 4 yaşında halen. Bu şahıs, kardeşimi dövdürtüp daha sonra öldürülmesini talep etmiş ve talepleri arttırıp kendi resmi nikahlı, 2 çocuklu olan ailesinden boşanmasını ve boşanmazsa bu olayı gün yüzüne çıkartacağını söylemiş."