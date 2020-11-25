Şok iddia! ‘İzmir'in en büyük kumarı Urla'daki bu sitede oynatılıyor’

'4 metrelik duvarlar, demir teller ve köpekler'

Sitenin tasarımına da dikkat çeken Bizkevelci, "Bu siteye, operasyonların engellenmesi için 4 metrelik yüksek duvarlar, üstüne demir teller, demir tellerin arkasına da köpekler yerleştirilmiştir. Buradaki köpekler canavarca hisler elde etmesi için adeta orada terk edilmiş biçimde bırakılmıştır. Bundan dolayı bu siteye baskın yapılamamaktadır. Öndeki güvenlik içeriye haber vermektedir. Benim müvekkilimin yaptığı vatandaşlık görevine karşı kendisine ve ailesine savaş açılmıştır. Benim müvekkilim bundan geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.