Şok gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı! Yasak aşkına 1 milyon lira kaptıran Mehmet ayakta durmakta zorlandı

Sosyal medya üzerinden 30 yaşındaki Zehra diye biriyle görüşmeye başlayan Mehmet bey yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. Bekar ve üvey annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Zamanla benden ufak meblağlarda paralar istedi."