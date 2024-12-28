Şok gerçek Esra Erol'da ortaya çıktı! Yasak aşkına 1 milyon lira kaptıran Mehmet ayakta durmakta zorlandı
Atv'nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da da yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. Programa gelerek ünlü sunucudan yardım isteyen Mehmet Bey 3 yıldır Zehra isimli biri ile görüştüğünü ancak 1 milyon lirasını kaptırdığını söyledi. Büyük aşkı Zehra Göçmen'i bulmak için yayına çıkan Mehmet Bey, canlı yayında Zehra ile ilgili gerçeği öğrenince ayakta durmakta zorlandı.
Hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay gündeme geldi.
Sosyal medya üzerinden tanışarak konuşmaya başladığı Zehra isimli yasak aşkına 1 milyon TL kaptıran Mehmet bey, Esra Erol'da programına çıkarak büyük aşkını bulabilmek için yardım istedi.
3 yıldır yazıştığı kadının kendisini dolandırdığını söyleyerek canlı yayına çıkan Mehmet bey, öğrendikleri karşısında adeta yıkıldı. Mehmet Bey'in 3 yıldır konuştuğu ve Zehra olarak tanıdığı kişi aslında erkek çıktı.
Sosyal medya üzerinden 30 yaşındaki Zehra diye biriyle görüşmeye başlayan Mehmet bey yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. Bekar ve üvey annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Zamanla benden ufak meblağlarda paralar istedi."