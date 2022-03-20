Şöhreti bırakan Arka Sokaklar yıldızı Pınar Aydın'ın son hali şaşırttı! Barış Akarsu evdeyken bir keresinde...
Akademi Türkiye ile yıldızı parlayan Akasya Durağı ve Arka Sokaklar dizileriyle şöhreti yakalayan Pınar Aydın'ın son hali şaşırttı.
2000'lerin ilk yıllarına damga vuran 'Popstar' yarışmasının büyük ilgi görmesinden sonra televizyon izleyicileri 'Akademi Türkiye' ile tanıştı.
2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.
Müziğe olan tutkusunu her defasında dile getirse de Aydın'ın bu serüveni uzun soluklu olmadı.
Müzik dünyasında aradığını bulamasa da 'Akademi Türkiye'deki başarısı onu oyunculuğa sürükledi. 'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' ve 'Bizim Okul' gibi pek çok dizide yer aldı.