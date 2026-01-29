Şöhret geride kaldı! Yeşilçam'ın efsane ismi Saadet Gürses'ten yürek burkan feryat: ''Borç batağındayım...''
Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmleri 'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma'da rol alan uyta oyuncu Saadet Gürses, sosyal medyada yayınladığı video ile sessizliğini bozdu. Kanseri atlatan usta oyuncu, maddi sıkıntılarla boğuştuğunu ve borçlar nedeniyle zor günler geçirdiğini açıklayarak takipçilerinden destek talep etti.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Saadet Gürses, paylaştığı video ile yaşadığı maddi zorlukları ve verdiği yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Kanseri yenmesine rağmen zor günler geçirdiğini söyleyen usta isim, samimi açıklamalarıyla sevenlerini derinden üzdü.
Yeşilçam'ın gülen yüzü Saadet Gürses, çığlık çığlığa yardım çağrısında bulundu. Bir dönemin ünlü oyuncusu Gürses maddi olarak zor günler geçirdiğini açıkladı.
Uzun süre mücadele ettiği kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Gürses'in borç batağında yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Gürses, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.