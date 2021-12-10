Sohbet kavgaya dönüştü! Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı işte o görüntü

Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer’de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana yabancı uyruklu bir grup geldi. İki grup arasında sohbet başladı. Kendisini Şasa ismiyle tanıtan ve Amerikan vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Mehmet Ali Erbil’i çok sevdiğini onu dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi.