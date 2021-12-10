Sohbet kavgaya dönüştü! Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı işte o görüntü
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gittiği Sarıyer'deki ünlü balıkçıda hayranı olduğunu söyleyen yabancı uyruklu bir kişi tarafından sandalye ile darp edilmeye çalışıldı. O anın görüntüsü ortaya çıktı. Mali polis çağırarak olayla ilgili şikayetçi olurken kameralardan saldırganın geldiği aracın plakası da tespit edildi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer’de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana yabancı uyruklu bir grup geldi. İki grup arasında sohbet başladı. Kendisini Şasa ismiyle tanıtan ve Amerikan vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Mehmet Ali Erbil’i çok sevdiğini onu dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi.
Bir süre sonra aldığı aşırı alkol nedeniyle kusmaya başlayan Şasa, ardından Mehmet Ali Erbil’e küfürler savurarak saldırdı.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi.
Yabancı uyruklu şahısların bulunduğu grup ile Erbil'in bulunduğu grup karşılıklı konuşmaya, sohbet etmeye başladı. İlerleyen dakikalarda kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti.