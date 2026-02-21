BIST 13.934
Soğuk hava vurdu! Fatma Turgut’un yüzü soğuktan bu hale geldi

|
Fatma Turgut, Stockholm’de gerçekleşen Raye konserinde hissedilen eksi 13 derecede yüzünün neredeyse buz tuttuğunu itiraf etti. Soğuğa karşı hassas olduğunu söyleyen şarkıcının açıklaması hayranlarını endişelendirdi.

Fatma Turgut, Stockholm’de eksi 13 derecede adeta dondu... Raye konserinde yüzünün buz tuttuğunu söyleyen ünlü şarkıcının son hali hayranlarını hem şaşırttı hem endişelendirdi.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Raye konseri için gittiği Stockholm'de yaşadığı soğuk hava deneyimini hayranlarıyla paylaştı. Turgut, soğuk karşısında oldukça hassas olduğunu belirterek, "O gün soğuktan yüzüm bu hale geldi. Hissedilen -13'tü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına gelen yorumlarda hayranları hem şaşırdı hem de üzüldü. Turgut'un soğuğa karşı hassasiyetini bilen takipçileri, ünlü şarkıcının bu kadar etkilendiğini görünce endişelendi.

Sanatçı, bu zor koşullara rağmen Stockholm konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı ve performansının ardından yüzündeki soğuk izlerini mizahi bir dille paylaştı.

İşte Fatma Turgut'un o hali...

