Soğuk hava etkisini kaybediyor, sıcaklar yurda geri döndü
Hafta boyunca balkanlardan gelen soğuk hava ülke genelinde etkili olmuştu. Gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların 10 derece artması bekleniliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumları..
Hafta boyunca balkanlardan gelen soğuk hava ülke genelinde etkili olmuştu. Gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların 10 derece artması bekleniliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumları..
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olmuştu. Önümüzdeki hafta başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklık mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Pazar İstanbul çoğunlukla bulutlu, 11 derece. Lodos orta hıza sahip. Pazartesi hava daha rüzgârlı olacak. Ankara biraz bulutlu ve soğuk, öğle 5, gece -1 derece. İzmir'de Körfez ve Ödemiş kesiminde pus oluşacak, sıcaklık 16 derece. Bursa bulutlu 13, Antalya az bulutlu 17 derece.
Marmara'da rüzgar biraz sert, hava cumartesiden daha bulutlu. Edirne 14, Balıkesir 13, Sakarya 12 derece. Pazartesi rüzgar kuvvetlenecek.