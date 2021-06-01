Soğuk algınlığı mucizesi desek! 'Bellek B' antikoru Covid-19'u etkisiz hale getirdi
Bilim insanlarının araştırmasına göre, soğuk algınlığı geçiren kişilerde gelişen antikor, Covid-19'u etkisiz hale getirebilir.
ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, insanlarda soğuk algınlığı geçirdikten sonra gelişen bir antikorun Covid-19'a neden olan virüsü etkisiz hale getirebileceği belirtildi.
Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışma için ekip, pandemi öncesi ve pandemi sırasında katılımcılardan alınan kan örneklerini inceledi.
Soğuk algınlığı sırasında üretilen bağışıklık hücreleri...
Araştırmacılar, corona virüsü yenen kişilerden alınan kan örneklerinde, soğuk algınlığı sırasında üretilen, hastalıkları 'hatırlayan' ve tehdit geri dönerse tekrar harekete geçirilen yüksek düzeyde bağışıklık hücreleri tespit etti.
Bulguların tüm corona virüslere karşı koruma sağlayan bir aşı veya antikor tedavisi geliştirmesine yardımcı olabileceği belirtilirken, ekip antikorun, bellek B hücresi olarak bilinen bir tür bağışıklık sistemi hücresi tarafından üretildiğini belirtti.