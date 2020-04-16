Soğanlı menemen nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!
Pratik yapılışı ve lezzetli oluşu sayesinde Türk mutfağının vazgeçilmezi olan herkesin çok sevdiği menemen tarifi...
Malzemeler
1 adet küçük boy soğan
2 adet orta boy domates (Kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış)
3 adet sivri biber (İnce ince doğranmış)
3-4 adet yumurta (Çırpılmış)
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tereyağ
Karabiber
Pul biber
Tuz
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Soğanı küp küp doğruyoruz.
Domateslerin kabuklarını soyup minik küpler halinde kesiyoruz.
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Sivri biberleri ince ince doğruyoruz.
Yumurtaları bir kaseye kırıp çırpıyoruz.
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Bir yumurta tavasına sıvı yağını döküyoruz. Kızgın yağın içine soğanları ilave edip pembeleşene
kadar soteliyoruz.
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