Soğan suyu faydaları neler kürü nasıl yapılır 20 günde 4 kilo verdiriyor!
Sağlık açısından son derece faydalı olan soğan suyunu düzenli olarak tüketerek vücudunuzdaki şikayetçi olduğunuz kilolardan kurtulabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde kilo verme yollarını arayanlar için 'Soğan suyu kürünün faydaları neler? Soğan suyu kürü neye iyi geliyor? Soğan suyu kürü kilo kaç kilo verdiriyor?İşte detaylar...
Soğan suyu vitamin, mineral bakımından zengin olmasının yanında içerdiği antioksidan sayesinde iltihap, alerji ve kanser önleyici özelliklere sahip. Bağışıklık sistemini güçlendiren soğan suyu, kan akışını da hızlandırabilir.
Selenyum içeren soğan içindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığınızı artırabilir. Soğan suyu sağlıklı bakterileri güvende tutarak, öksürük, bronşit ve soğuk algınlığını iyileştirmek için iyi bir tercih olabilir.
Soğan suyunun içinde bulunan bileşenler tümör hücrelerini yok eder ve bu şekilde kanser tedavisinde ve kanserin önlenmesinde yardımcı olur.
Pek çok içeriği sayesinde soğan suyu aynı zamahnda kalp sağılığını da korur. Aynı zamanda kan damarı sertleşmesi, yüksek kalp basıncı, kalp krizi gibi kalp-damar hastalıklarının ortaya çıkma riskini azaltır.