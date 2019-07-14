Şoförün küfür ettiğini görünce kavga etmek için intihardan vazgeçti

İtfaiye ekipleri ise trafiğe kapatılan yolda hava yastığı açtı. İntihar teşebbüsü nedeniyle TEM Bağlantı yolunda araç trafiği oluştu. Olay nedeniyle uzun süre trafikte kalan sürücüler de intihara kalkışan gence tepki gösterdi. Öfkeli bir sürücü intihar teşebbüsünde bulunan gence tepki göstererek, "aşağıya in" diye bağırdı. İntihar teşebbüsünden bulunan genç kendisine bağıran sürücüye küfürle karşılık verince, bu kez sürücü gencin yanına çıkmak istedi. Bu sırada intihara teşebbüs eden şahıs da kavga etmek için korkuluklardan inerek eylemini sonlandırdı. Gözaltına alınan genç, polis merkezine götürüldü.