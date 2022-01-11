Şoförlüğü bırakıp bu işe başladı! Tadını bile bilmiyor 600 bin lira kazandı

Kentte 8 yıldır TIR şoförlüğü yapan Mehmet Kelen, kendi işinin patronu olma hayaliyle araştırma yaptı. Mantar üreticiliğini inceleyip, gittiği bölgelerde üreticilerden bilgi alan Kelen, kentte istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Fikrini paylaştığı yakınlarından maddi destek de alan Kelen, 3 ortaklı işletme kurdu. 8 dönüm arazide 2 dönümü kaplayan 3 üretim çadırı oluşturan Kelen, 1 yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştirdi, yaklaşık 600 bin lira kazandı. Kelen ve ortakları, yetiştirdikleri ürünlerini yarısını Burdur'da, kalanını İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere sattı.