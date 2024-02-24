Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu.Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

- Memleketlerinde toprağa verildiler

Dede ve torunu, Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.