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Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Dede ve torunu, Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Dede ve torunu, Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu.Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

- Memleketlerinde toprağa verildiler

Dede ve torunu, Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

Cenaze törenine, Yıldırım'ın ailesi ile yakınları katıldı

Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.

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