Soba bomba gibi patladı, ev kısmen çöktü: 2 yaralı
ELAZIĞ’da sobanın patlaması sonucu evin bir kısmı çöktü ve yangın çıktı. Patlama sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Olay, Salıbaba Mahallesi Yüce Tepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil iki katlı evde bulunan soba, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı.
Patlama ile birlikte yangın çıkarken evde kısmen çökme meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkartılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.