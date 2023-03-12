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Soba bomba gibi patladı, ev kısmen çöktü: 2 yaralı

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Soba bomba gibi patladı, ev kısmen çöktü: 2 yaralı

ELAZIĞ’da sobanın patlaması sonucu evin bir kısmı çöktü ve yangın çıktı. Patlama sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Soba bomba gibi patladı, ev kısmen çöktü: 2 yaralı

Olay, Salıbaba Mahallesi Yüce Tepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil iki katlı evde bulunan soba, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı.

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Soba bomba gibi patladı, ev kısmen çöktü: 2 yaralı

Patlama ile birlikte yangın çıkarken evde kısmen çökme meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

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Soba bomba gibi patladı, ev kısmen çöktü: 2 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkartılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Soba bomba gibi patladı, ev kısmen çöktü: 2 yaralı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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