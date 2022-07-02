Sms sıralamasını paylaştı! Acun Ilıcalı Survivor All Star şampiyonluk tartışmalarına son noktayı koydu

Seyirci tarafından ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 30 Haziran Perşembe akşamı final yaparak sezona veda etti. Kupanın sahibi Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı olurken yarışmanın ardından başta yarışmacılardan Batuhan Karacakaya'nın annesi olmak üzere pek çok kişi Nisa'nın şampiyonluğuna tepki gösterdi. Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı katıldığı Extra programında noter tasdikli sms sıralamasını paylaşarak tartışmalara son noktayı koydu..