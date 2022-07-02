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Sms sıralamasını paylaştı! Acun Ilıcalı Survivor All Star şampiyonluk tartışmalarına son noktayı koydu

Sms sıralamasını paylaştı! Acun Ilıcalı Survivor All Star şampiyonluk tartışmalarına son noktayı koydu

Ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 30 Haziran Perşembe akşamı final yaptı. Kupanın sahibi Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı oldu. Yarışmanın ardından başta yarışmacılardan Batuhan Karacakaya'nın annesi olmak üzere pek çok kişi Nisa'nın şampiyonluğuna tepki gösterdi. O tartışmalara programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı sms sıralamasını sosyal medya hesabından paylaşarak son noktayı koydu...

Sms sıralamasını paylaştı! Acun Ilıcalı Survivor All Star şampiyonluk tartışmalarına son noktayı koydu

Seyirci tarafından ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 30 Haziran Perşembe akşamı final yaparak sezona veda etti. Kupanın sahibi Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı olurken yarışmanın ardından başta yarışmacılardan Batuhan Karacakaya'nın annesi olmak üzere pek çok kişi Nisa'nın şampiyonluğuna tepki gösterdi. Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı katıldığı Extra programında noter tasdikli sms sıralamasını paylaşarak tartışmalara son noktayı koydu.. 

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Sms sıralamasını paylaştı! Acun Ilıcalı Survivor All Star şampiyonluk tartışmalarına son noktayı koydu

SMS sıralamasını paylaştı

Nisa'nın Survivor All Star şampiyonu olmasıyla başlayan tartışmalara Acun Ilıcalı sms sıralamasını paylaşarak noktayı koydu.

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Sms sıralamasını paylaştı! Acun Ilıcalı Survivor All Star şampiyonluk tartışmalarına son noktayı koydu

Kupanın sahibi Nisa Bölükbaşı oldu 

Survivor All Star 30 Haziran Perşembe akşamı final yaptı. Kupanın sahibi Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı oldu.

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Sms sıralamasını paylaştı! Acun Ilıcalı Survivor All Star şampiyonluk tartışmalarına son noktayı koydu

Şampiyona tepki gösterdiler 

Yarışamanın ardından başta Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Nisa'nın şampiyonluğuna tepki gösterdi.

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