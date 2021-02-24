SMS birincisi bakın kimin adını verdi Survivor'da bir kişi adaya veda etti

Buna göre Cumartesi akşamı yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi Batuhan oldu. Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Yiğit olmuştu.