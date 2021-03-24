SMS birincileri herkesi şaşırttı 23 Mart'ta Survivor'da bakın kim elendi
Survivor'da sms birincisi olan isimler, 4. ve 5. eleme adayını belirledi. Bir kişi adaya veda etti.
TV8'in en çok izlenen yarışması Survivor'ın bu hafta dokunulmazlık oyunlarında eşitlik hakimdi. Survivor'da dokunulmazlığı her iki takımda birer kez kazanmasının ardından ilk üç eleme adayı ortaya çıktı. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.
Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler için sms halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımı ve gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu.
Ünlüler takımında bu haftanın sms oylaması birincisi Çağrı Atakan oldu. Birinci olduğu açıklanan Çağrı bu defa mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Çağrı, "Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum" dedi.
Gönüller takımında ise bu hafta sms birincisi değişti. Geçtiğimiz haftalarda birinci olan Ayşe'nin yerine Poyraz sms oylamasından lider olarak çıktı.