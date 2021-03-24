SMS birincileri herkesi şaşırttı 23 Mart'ta Survivor'da bakın kim elendi

TV8'in en çok izlenen yarışması Survivor'ın bu hafta dokunulmazlık oyunlarında eşitlik hakimdi. Survivor'da dokunulmazlığı her iki takımda birer kez kazanmasının ardından ilk üç eleme adayı ortaya çıktı. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.