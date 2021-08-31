SMA hastası Minik Rüzgar, 2.5 milyon dolarlık ilaçla ayağa kalktı! Ünlüler kampanya yapmıştı
Doğumundan 30 gün sonra SMA teşhisi kondu. Ailesi minik Rüzgar Erdoğan'ın yaşaması için sosyal medyadan kampanya başlattı. Bir anda birçok ünlü ismin de destek verdiği 'Rüzgar Yaşayacak' kampanyasında tedavi için gerekli olan para toplandı. Minik Rüzgar, 2.5 milyon dolarlık ilaçla ayağa kalktı...
İstanbul’da yaşayan İpek ve Gürkan Erdoğan çifti 6 yıl önce evlendi. İlk bebekleri Rüzgar’a hamile kalan İpek Erdoğan, düzenli doktor kontrollerine gitti. Her şey normaldi. İki yıl önce Rüzgar bebek dünyaya geldi. Doğumundan 30 gün sonra SMA’lı olduğu anlaşıldı.
En pahalı ilaç!
Rüzgar bebek annesi ve babasının olağanüstü çabalarıyla, 20 gün içinde SGK’nın karşıladığı tanesi 100 bin dolar olan Spinraza ilacını almaya başladı. Rüzgar için daha sonra yardım kampanyası düzenledi.
Onun da umudu tüm SMA’lı çocuklar gibi, tek dozu 2.1 milyon dolar olan Zolgensma’ydı. Fizik tedaviyle birlikte yaklaşık maliyet 2.3 milyon dolara yükseliyordu.
Belgüzar Korel'in ağladığı video
Sosyal medyada Rüzgar için yardım kampanyası başlatıldı. Belgüzar Korel'in gözyaşları içinde çektiği video başta olmak üzere ünlü isimler kampanyaya destek verdi. Paranın toplanmasının ardından Rüzgar bebek ABD’ye giderek tedavisini oldu.