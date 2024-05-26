Skuter ile başladı dev araçların tasarımlarını yapıyor kelimelerle anlatılamayacak bir his

Bir şeylere çözüm üretmenin, bir şeyleri kolaylaştırmanın, iyileştirmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

"Görevlerimde de bu yönde aktif rol oynamaya çaba sarf ettim. Çünkü faydalı olmak çok kıymetli. Bir mühendisin belki de yapabileceği en kıymetli şey insan hayatına dokunmak, insan hayatını kolaylaştırmak, bir şeylerin daha iyi olabilmesini sağlamak. Genelde bu rollerde yer aldım.