Skuter ile başladı dev araçların tasarımlarını yapıyor kelimelerle anlatılamayacak bir his
İmalat mühendisliği eğitiminin ardından iş hayatına 3D printer, skuter gibi ürünler tasarlayarak başlayan Meriç Karakuş, yurt içinde ve dışında başarıyla görev yapan "dev araçların" ve ekipmanlarının en iyi şekilde geliştirilmesi ve üretilmesinde görev alıyor.
Anadolu Ajansının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler" temalı dosya haberin onuncu bölümü Nurol Makina Proje Mühendisi Meriç Karakuş'a ayrıldı.
Karakuş, Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği bölümünde lisans eğitiminin ardından bir endüstriyel tasarım firmasında 1,5 yıl mekanik tasarım mühendisi olarak görev yaptığını sonrasında Nurol Makina kariyerinin başladığını söyledi.
AR-GE biriminde tasarım mühendisi, Teknik Programlar bünyesinde proje mühendisi benzeri bir rol üstlendiğini anlatan Karakuş, son olarak Programlar Direktörlüğü altında proje mühendisliği görevini yerine getirdiğini ifade etti. Tasarımın bir işin hayal edilme kısmını oluşturduğunu vurgulayan Karakuş, yürütülen faaliyetlerin bir ihtiyaca, soruna çözüm yaratma ihtiyacı sonucunda ortaya çıktığını belirtti.
Bir şeylere çözüm üretmenin, bir şeyleri kolaylaştırmanın, iyileştirmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:
"Görevlerimde de bu yönde aktif rol oynamaya çaba sarf ettim. Çünkü faydalı olmak çok kıymetli. Bir mühendisin belki de yapabileceği en kıymetli şey insan hayatına dokunmak, insan hayatını kolaylaştırmak, bir şeylerin daha iyi olabilmesini sağlamak. Genelde bu rollerde yer aldım.