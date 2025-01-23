Skriniar ve Diego Carlos geldi, Fenerbahçe bir yıldıza daha göz dikti! Galatasaray'a 2. çalım...
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Fenerbahçe peş peşe iki transfer yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Diego Carlos'u transfer etti ardından Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ı kadroya katarak, ezeli rakibine transferde büyük bir çalım attı. Fenerbahçe şimdi de Galatasaray'la adı geçen bir başka yıldız futbolcu için harekete geçti.
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
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Ara transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler ilk olarak Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u kadrosuna kattı.
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Kanarya bu transferin ardından çok konuşulacak bir hamleye daha imza attı.
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu PSG forması giyen Milan Skriniar'ı transfer etti.
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