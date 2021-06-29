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Skandallar kraliçesi Cardi B hamile! Göbeğiyle sahnede çıplak şov!

Skandallar kraliçesi Cardi B hamile! Göbeğiyle sahnede çıplak şov!

Skandallar kraliçesi olarak bilinen ve her yaptığıyla sosyal medyayı karıştıran Amerikalı şarkıcı Cardi B, verdiği pozlarla hamile olduğunu duyurdu. Cardi B, 2021 BET Ödülleri gecesinde göbeğini ortaya çıkaran kıyafetiyle ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

Skandallar kraliçesi Cardi B hamile! Göbeğiyle sahnede çıplak şov!

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 2021 BET Ödülleri gecesinde eşi Offset ve grubuyla sahne alınca herkesten rol çaldı. Göbeğini ortaya çıkaran kıyafetiyle ikinci kez hamile olduğunu duyuran Cardi B, tüm bakışları üzerinde topladı.

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Skandallar kraliçesi Cardi B hamile! Göbeğiyle sahnede çıplak şov!

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda dün gece gerçekleşen 2021 BET Ödülleri töreninde büyüyen göbeğiyle sahne aldı.

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Skandallar kraliçesi Cardi B hamile! Göbeğiyle sahnede çıplak şov!

Eşi Offset ve grubu Migos ile ödül gecesi sahnesinde grubun yeni şarkısı ‘Straightenin’i seslendiren Cardi B, renkli ve coşkulu sahne şovundan rol çaldı.

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Skandallar kraliçesi Cardi B hamile! Göbeğiyle sahnede çıplak şov!

Grup, ‘Type S–t’ şarkısını seslendirirken sahneye çıkan Cardi B, göbeğini sadece bir tülün sardığı ve hamileliğini öne çıkaran kostümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Cardi B, BET Ödülleri performansı için Dolce & Gabbana imzalı bir kıyafet seçmişti.

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