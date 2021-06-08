Skandal videolara isyan etti! Melek Baykal harekete geçti: Vicdansız
Youtube'da hakkında çıkan videolarla ilgili 66 yaşındaki usta oyuncu Melek Baykal isyan etti.
Bir süredir ekranlarda uzak olan 66 yaşındaki Melek Baykal, geçtiğimiz yıl Kanal D'de yayınlanan İyi Aile Babası dizisinde Arife Pamuk karakteriyle ekranlara geri dönmüştü. Baykal'ın yıllar sonraki dizi macerası kısa sürmüştü.
111
Reytinglerde başarı sergileyemeyen dizi, isim değişikliğine giderek Babam Çok Değişti ismini alsa da 8. bölümde final yapmak zorunda kalmıştı.
211
Dizinin final yapmasıyla Baykal, ekranlara ara vermişti.
311
Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.
411