Skandal patladı! Uygunsuz görüntüleri canlı yayınladılar: Beni çok utandırıyor
RUSYA'da gerçekleştirilen şampiyona sırasında uygunsuz görüntüleri canlı yayınlanan 23 yaşındaki sporcu isyan etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’daki dünya şampiyonasında etkinliğin yayıncı kuruluşu geçen haftaki yarı finallerde Johanna Farber’ın kalçasının yakın plan çekimlerinin tekrarını oynattı.
Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu geçen hafta Moskova'daki etkinlik kapsamında dağcı Johanna Farber'in gösterildiği görüntülerle ilgili olarak, 'insan vücudunun nesneleştirilmesini' kınayan bir bildiri yayınladı.
Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu'ndan "İnsan vücudunun nesneleştirilmesini kınıyoruz. Bunu durdurmak ve sporcuları korumak için daha fazla önlem alacağız" açıklaması yapıldı.
Federasyon Başkanı Marco Scolaris, Avusturya takımının temsilcisiyle bir görüşme yaptıktan sonra, "Doğru olanı yapmayı öğrenmeden önce kaç kez yanlış yapılması gerek?" açıklamasında bulundu.