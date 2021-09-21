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Skandal patladı! Uygunsuz görüntüleri canlı yayınladılar: Beni çok utandırıyor

Skandal patladı! Uygunsuz görüntüleri canlı yayınladılar: Beni çok utandırıyor

RUSYA'da gerçekleştirilen şampiyona sırasında uygunsuz görüntüleri canlı yayınlanan 23 yaşındaki sporcu isyan etti.

Skandal patladı! Uygunsuz görüntüleri canlı yayınladılar: Beni çok utandırıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’daki dünya şampiyonasında etkinliğin yayıncı kuruluşu geçen haftaki yarı finallerde Johanna Farber’ın kalçasının yakın plan çekimlerinin tekrarını oynattı.

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Skandal patladı! Uygunsuz görüntüleri canlı yayınladılar: Beni çok utandırıyor

Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu geçen hafta Moskova'daki etkinlik kapsamında dağcı Johanna Farber'in gösterildiği görüntülerle ilgili olarak, 'insan vücudunun nesneleştirilmesini' kınayan bir bildiri yayınladı.

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Skandal patladı! Uygunsuz görüntüleri canlı yayınladılar: Beni çok utandırıyor

Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu'ndan "İnsan vücudunun nesneleştirilmesini kınıyoruz. Bunu durdurmak ve sporcuları korumak için daha fazla önlem alacağız" açıklaması yapıldı.

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Skandal patladı! Uygunsuz görüntüleri canlı yayınladılar: Beni çok utandırıyor

Federasyon Başkanı Marco Scolaris, Avusturya takımının temsilcisiyle bir görüşme yaptıktan sonra, "Doğru olanı yapmayı öğrenmeden önce kaç kez yanlış yapılması gerek?" açıklamasında bulundu.

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