Skandal ifşalara yenisi eklendi! Gonca Vuslateri de iki isim biliyorum dedi ve...
Sanat dünyası, ardı ardına ortaya çıkan taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Ünlü isimlerin karıştığı bu ifşalar gündemi sarsarken, oyuncu Gonca Vuslateri’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vuslateri, “Bazı isimleri ben de biliyorum, ancak mağdur olan ben değilim” diyerek konuya ilişkin paylaşımda bulundu
Son olarak Now Tv'de yayınlanan 'Leyla' dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, son dönemde artan taciz ifşalarına sessiz kalmadı.
'BEN DE İKİ İSİM BİLİYORUM'
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İfşaları okuyor musunuz? Şaşırdığım isimler… Çok üzücü… Ben de bir iki isim biliyorum ama mağdurlar ben değilim, konuşmak etik olmaz” ifadelerini kullandı.
Vuslateri’nin bu paylaşımı, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı. Kimi kullanıcılar “Sen de açıkla” derken, bazıları ise “Mağdur değilim diye susmak doğru değil” şeklinde yorumlar yaptı.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oyuncu Tayanç Aydın’ın kendisini taciz ettiğini iddia etti.