Skandal iddialara son vermek istedi Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay hamlesi
Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde hakkında skandal iddialarda bulunan Onur Akay için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
82 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde UçanKuş TV'ye katılarak yaşadıklarını anlatan Onur Akay'ı artık susturmak istiyor. Meltem Miraloğlu, köşe yazıları ve katıldığı magazin programlarında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay hakkında avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Miraloğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurarak, Onur Akay hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Yayın kanalları üzerinden Meltem Miraloğlu’nun kişiliği ve aile hayatı ile ilgili Onur Akay tarafından açıklamalar yapılmakta olduğuna dikkat çekilen tedbir talebinde, ayrıca kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Akay’a konuşma yasağı getirilmesi istendi.
Onur Akay neler anlatmıştı: UçanKuş TV'de yayımlanan, Yasemin Bozkurt'un sunduğu Canlı Masa programına konuk olan Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun yaşadıklarının arka planını anlattı. Akay herkesi şaşırtan açıklamalarına, Miraloğlu’nun Amerika’ya gitmeden önce bir film galası için Azerbaycan’a gittiğini ve orada bulunan bir Türk siyasetçinin kendisine aşık olduğunu söyleyerek başladı.
Türkiye’ye döndükten sonra ise aynı zamanda evli olan o kişinin Miraloğlu’nu eve kapattığını, maddi olarak her şeyini sağladığını ancak işlerini engellediğini ifade eden Akay, Miraloğlu’nun o siyasetçi yüzünden Amerika’ya kaçtığını dile getirdi.