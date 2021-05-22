Skandal iddialara son vermek istedi Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay hamlesi

Türkiye’ye döndükten sonra ise aynı zamanda evli olan o kişinin Miraloğlu’nu eve kapattığını, maddi olarak her şeyini sağladığını ancak işlerini engellediğini ifade eden Akay, Miraloğlu’nun o siyasetçi yüzünden Amerika’ya kaçtığını dile getirdi.