Skandal iddia genç kadın Özcan Deniz'i ihbar etti! 'Beni takip ettiriyor'

Şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiren Özcan Deniz hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda şıl İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, ünlü oyuncu Özcan Deniz'le bir dizide rol aldığını bu sebeple tanıştığını söylemişti.