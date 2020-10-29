Skandal iddia genç kadın Özcan Deniz'i ihbar etti! 'Beni takip ettiriyor'
Özcan Deniz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç bir kadın, Deniz'in kendisini takip ettirdiğini iddia ederek yeniden şikayetçi oldu.
Şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiren Özcan Deniz hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda şıl İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, ünlü oyuncu Özcan Deniz'le bir dizide rol aldığını bu sebeple tanıştığını söylemişti.
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O tarihten sonra kendisini takip ettiğini düşündüğünü, ikametgahına kamera yerleştirdiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu.
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Savcılık ise şikayetin gerçekçi olmadığını belirtip soruşturmayı kapatmıştı.
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Günaydın'ın haberine göre; Işıl İ., Geçtiğimiz günlerde İstanbul Etiler'de lüks bir restoranda oturuyordu.
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