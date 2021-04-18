Skandal doktor Ali Edizer'den '128 milyar dolar' tehdidi! 'Önce sizi buharlaştırırdık...'
GATA Başhekim Yardımcısı iken yaptığı skandal paylaşımlarla tüm Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen Ali Edizer yeni bir skandala daha imza attı. Edizer, "128 milyar dolar nerede?" diye soranlara "buharlaştırma" tendidi savurdu.
GATA'da başhekim yardımcısı iken "Boşanacağınıza ikinci eş alın" diyen, laiklik karşıtı paylaşımlarıyla öne çıkan Ali Edizer önce görevden alınmış, ardından da doktorluk mesleğinden ihraç edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Ali Edizer, göeve geri dönmüş ve Ankara'da bir hastanede doktorluk yapmaya başlamıştı. Edizer şimdi de CHP'nin öncülüğünü yaptığı "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede?" diye soranları "buharlaştırmakla" tehdit etti.
Sosyal medyadan tepki çeken paylaşımlarına devam eden Ali Edizer, "128 milyar dolar ne oldu?" diye soranlara buharlaştırma imalı mesajla yanıt verdi. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımı ölüm tehdidi olarak yorumladı.
Eski başhekim yardımcısı Ali Edizer 128 milyar dolar tartışmalarına buharlaştırma ile dahil oldu. Edizer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim 'buharlaştırmak' gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi" dedi.
Önce 'buharlaştırma' sonra 'köpek sürüsü'
Tepkiler üzerine Ali Edizer sosyal medya hesabını kilitleyip, “Şimdi köpek sürüsünün saldırısını bekliyorum ya hesabı kilitleyeyim” dedi.