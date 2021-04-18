GATA'da başhekim yardımcısı iken "Boşanacağınıza ikinci eş alın" diyen, laiklik karşıtı paylaşımlarıyla öne çıkan Ali Edizer önce görevden alınmış, ardından da doktorluk mesleğinden ihraç edilmişti. Geçtiğimiz aylarda Ali Edizer, göeve geri dönmüş ve Ankara'da bir hastanede doktorluk yapmaya başlamıştı. Edizer şimdi de CHP'nin öncülüğünü yaptığı "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede?" diye soranları "buharlaştırmakla" tehdit etti.