Skandal deşifre edildi! AB fonlarını Kandil'e böyle aktarmışlar! Kod adı: Pınar
PKK terör örgütünün din adı altında kurduğu DİAYDER skandalının ardından bu kez göç eden aileler üzerinden kurduğu dernek deşifre oldu. Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) adı verilen derneğe 5 Haziran'da yapılan baskının ardından ele geçirildi. AB fonlarını Kandil'e böyle aktarmışlar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı DİAYDER isimli PKK terör örgütüne eleman devşirip örgüt adına faaliyet gösteren derneğe yaptığı operasyonun ardından bu kez yine PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER)'e 5 Haziran tarihinde bir operasyon düzenlendi.
Sabah'ın haberine göre; İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen GÖÇİZDER yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli gözaltına alındı. Sözde derneğin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan göçlerin sözde devletin baskısı sonucu meydana geldiği izlenimi vererek göç eden ailelerin yanında olduğu izlenimiyle örgüte dahil etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
ASIL AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ARENADA ZOR DURUMA SOKMAK
Avrupa Birliği tarafından yüksek meblağlarla fonlanan örgütün, özellikle dağda çocuklarını kaybetmiş ailelere (DEĞER) yönelik yürüttüğü faaliyetleri mercek altına alındı. Göç İzleme Derneği'nin asıl amacının PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yaşanan göçlerin sözde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle olduğunu savundukları belirlendi.
Göç eden aileleri sözde yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan, ayrıca örgütün göç eden ailelerinin yanında olduğu imajı vererek örgüte bağlılığını arttırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Örgütün asıl amacı ise bu faaliyetlerle Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek.