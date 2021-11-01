Şizofreniyi kovalayan köpek: Cash! İlaçların 6 ayda yapamadığını 3 ayda yaptı

"İrem için ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken ilaç tedavisine başladık. O bunun farkında değildi. Bu arada pedagog ile görüşmeye de devam ettik. İrem o zamanlar yaşına uygun olmayan çizgi filmleri izlemeye, daha değişik oyunlar oynamaya başladı. Daha sonra pedagog, İrem’in hayali arkadaşı ile zaman geçirdiğini söyledi. Yani İrem, tamamen gerçek hayatla bağlantısını kesti.”