Şizofreniyi kovalayan köpek: Cash! İlaçların 6 ayda yapamadığını 3 ayda yaptı
11 yıl önce şizofreni teşhisi konan İrem Okyay’ın ailesi, ilaç tedavisinin sonuç vermemesiyle birlikte pedagogun tavsiyesi üzerine köpek sahiplendi. İrem, tüm sorumluluklarını üstlenip kısa sürede bağlandığı ‘Border Colli’ cinsi köpeği ‘Cash’ ile şizofreniyi atlattı.
İstanbul’da yaşayan 23 yaşındaki İrem Okyay, 12 yaşındayken ailesinin ve öğretmenlerinin kendisinde gözlemlediği değişikliklerin ardından pedagoga götürüldü. Pedagogun ‘şizofreni başlangıcı’ teşhisi koyduğu İrem, ilaç tedavisine başladı ancak bir faydası olmadı. İrem’in içine kapanması, asosyal olması, izlediği çizgi filmler, oynadığı oyunların yaşına uygun olmamasının yanı sıra hayali bir arkadaşının olması anne-babasını endişelendirdi.
Bunların ardından pedagog, İrem’in ailesine, tüm sorumluluğu İrem’in üstlenebileceği hareketli bir köpek sahiplenmelerini tavsiye etti. Ankara’dan alıp ‘Cash’ ismini verdikleri köpeğin, kızları İrem’i 3 ayda daha neşeli ve sosyal bir çocuğa dönüştürdüğünü söyleyen Tarık Okyay, 11 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
Gerçek hayat ile bağlantısını kesti
İrem’in ergenlik dönemiyle birlikte biraz değişmeye başladığını söyleyen Tarık Okyay şöyle konuştu: “Ebeveyn olarak, farklı şeyler hissettik. Sınıf öğretmenleri de İrem’de birtakım değişiklikler gözlemlediklerini söyleyince bir pedagoga başvurduk. Pedagog, şizofreni başlangıcı olduğunu söyledi."
"İrem için ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken ilaç tedavisine başladık. O bunun farkında değildi. Bu arada pedagog ile görüşmeye de devam ettik. İrem o zamanlar yaşına uygun olmayan çizgi filmleri izlemeye, daha değişik oyunlar oynamaya başladı. Daha sonra pedagog, İrem’in hayali arkadaşı ile zaman geçirdiğini söyledi. Yani İrem, tamamen gerçek hayatla bağlantısını kesti.”