Sızdırılan soruların ardından İptal edilen 2022 KPSS başladı! Adaylara ÖSYM'den önemli uyarı
Soruların sızdırılma şüphesiyle iptal edilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. ÖSYM'den adaylara önemli uyarı geldi. İşte tüm detaylar...
ÖSYM tarafından oturumları iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün yapılıyor.
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu için saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Sınav, 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak.
Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek. Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak. 120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.
Eğitim Bilimleri oturumunda en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.
Sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı ek önlemler aldı.