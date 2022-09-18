Sızdırılan soruların ardından İptal edilen 2022 KPSS başladı! Adaylara ÖSYM'den önemli uyarı

Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek. Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak. 120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.