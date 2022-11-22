Sizde de bu varsa hemen doktora koşun! Kötü hastalığın ilk belirtisi
Yaşlanma belirtisi olarak görülen kırışıklar, aslında kötü bir hastalığın ilk işaretleri olabilir. Genetik duruma göre daha erken yaşlarda da oluşabilen alındaki kırışıklıklar, tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir. Özellikle alın bölgesinde ve kaş etrafında oluşan derin kırışıkları fark ettiğiniz zaman anında doktora gitmeniz hayatınız açısından önemli bir hamle olabilir.
Ciltte oluşan kırışıklar genellikle yaş almayla ilişkilendirilir. Genetik duruma ve cilt tipine göre kırışıklar daha erken veya daha geç yaşlarda da oluşabilir. Ancak derin kırışıklarla ilgili gözden kaça hayati bir detay var. Özellikle alın ve kaş bölgesinde ortaya çıkan derin kırışıklarla ilgili çok hızlı önlem almalısınız.
Alın kırışıklıkları çok riskli
Zaman içinde oluşan alın bölgesindeki çizgiler bir süre sonra derinleşir ve kalıcı hale gelir.
Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucu derin alın kırışıklıkları olan insanların kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olabileceğini belirttiler.
Kötü hastalık bile olabilir!
Çalışma sonucunda alındaki kırışıklıkların kişinin kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.