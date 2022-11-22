Sizde de bu varsa hemen doktora koşun! Kötü hastalığın ilk belirtisi

Ciltte oluşan kırışıklar genellikle yaş almayla ilişkilendirilir. Genetik duruma ve cilt tipine göre kırışıklar daha erken veya daha geç yaşlarda da oluşabilir. Ancak derin kırışıklarla ilgili gözden kaça hayati bir detay var. Özellikle alın ve kaş bölgesinde ortaya çıkan derin kırışıklarla ilgili çok hızlı önlem almalısınız.