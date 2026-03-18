Siyasilerden peş peşe 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

“Çanakkale Geçilmez” diyen o sarsılmaz ruh, bugün de birliğimizin, direncimizin ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü dayanaklarından biridir.

Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu:

Çanakkale, imanla yazılmış bir destanın adıdır…

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Bu eşsiz zafer; milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve bağımsızlığa olan inancının en güçlü nişanesidir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyor, bu kutlu mirası aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

Bir milletin imkânsızı başardığı, yalnızca bir savaşın değil; inancın, kararlılığın ve sarsılmaz bir bağımsızlık iradesinin destanıdır Çanakkale. Çanakkale’de yazılan o eşsiz destan, bugün Türkiye’nin her alanda verdiği bağımsızlık mücadelesine ilham olmaya devam ediyor. Şanlı destanımızdan ilhamla attığımız her adımda kahramanlarımızın emanetine sahip çıkıyoruz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.