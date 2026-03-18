Siyasilerden peş peşe 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mesajında "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır. " dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Bir adım geri atmayanların, bir an bile tereddüt etmeyenlerin hikayesi" olarak tarihi zaferi andı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise mesajını "Çanakkale, imanla yazılmış bir destanın adıdır" başlığıyla paylaştı. İşte siyasilerden peş peşe gelen Çanakkale Zaferi paylaşımları...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle aziz şehidlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.
Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır.
Bu büyük zafer, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sözden öte; bir duruş, irade ve eylem meselesi olduğunun açık ispatıdır.
Şanlı zaferimizin 111’inci yıl dönümünde kahraman ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
18 Mart, bir milletin istiklal iradesini bütün dünyaya haykırdığı gündür.
Çanakkale’de yazılan destan, vatan söz konusu olduğunda bu milletin hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğini tarihe kazımıştır.
“Çanakkale Geçilmez” diyen o sarsılmaz ruh, bugün de birliğimizin, direncimizin ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün en güçlü dayanaklarından biridir.
Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu:
Çanakkale, imanla yazılmış bir destanın adıdır…
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Bu eşsiz zafer; milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve bağımsızlığa olan inancının en güçlü nişanesidir.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyor, bu kutlu mirası aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
Bir milletin imkânsızı başardığı, yalnızca bir savaşın değil; inancın, kararlılığın ve sarsılmaz bir bağımsızlık iradesinin destanıdır Çanakkale. Çanakkale’de yazılan o eşsiz destan, bugün Türkiye’nin her alanda verdiği bağımsızlık mücadelesine ilham olmaya devam ediyor. Şanlı destanımızdan ilhamla attığımız her adımda kahramanlarımızın emanetine sahip çıkıyoruz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:
Asırları aşan bir destan, bitmeyen bir sevda: Çanakkale...
111 yıl önce Çanakkale’de sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Yüzyılı’na yürürken en kıymetli mirasımızdır.
"Çanakkale Geçilmez" mührünü tarihe kazıyan kahramanlarımız, bize sadece bir zafer değil; hür ve onurlu bir gelecek bırakmışlardır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, imkansız denileni başaran tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Mekânları cennet olsun.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Bir adım geri atmayanların, bir an bile tereddüt etmeyenlerin hikayesidir Çanakkale…
18 Mart ÇanakkaleZaferi’nin 111. yıl dönümünde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele ederken şehadete ulaşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızın ruhları şâd olsun.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Bir olursak aşılmayacak engel olmadığını ecdadımızdan öğrendik. Bu ruhu maarif anlayışımızla geleceğe taşıyoruz. 18 Mart’ta Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, “18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Kahraman Silah ve Mesai Arkadaşlarım,
Bugün, şanlı tarihimizdeki en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünü idrak ediyor; bu toprakları bize ebedî vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.