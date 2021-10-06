Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı! Kritik değişiklikler var: 2 parti düşüşte

CHP üye sayısını artırdı

Ana muhalefet partisi CHP’nin üye sayılarında bir süredir yaşanan yükseliş geride kalan iki ayda da sürdü. Ağustos ayında 1 milyon 288 bin 226 üyeye sahip CHP, geride kalan iki ayda üye sayısını 11 bin 9 arttırdı. CHP’nin toplam üye sayısı 1 milyon 299 bin 235’e ulaştı.