Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı! Kritik değişiklikler var: 2 parti düşüşte
Yeni partilerin teşkilatlanma yarışı sürürken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partilerin üye sayılarını güncelledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını iki aylık aranın ardından güncelledi. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 2 partinin üye sayısı geriledi. 2 aylık süreçte partilerde dikkat çeken üye artışları yaşandı.
İşte partilerin üye sayısında son durumu...
AK Parti artışta
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son verilerine göre AK Parti geride kalan iki ayda 11 milyon 589 olan üye sayısını 11 bin 136 arttırarak 11 milyon 11 bin 725’e yükseltti.
MHP'de düşüş
Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı MHP’nin üye sayılarında ise AK Parti’nin aksine azalma yaşandı. Devlet Bahçeli liderliğindeki partinin 475 bin 338 olan üye sayısı 2 bin 146 azalarak 473 bin 192’ye düştü.
CHP üye sayısını artırdı
Ana muhalefet partisi CHP’nin üye sayılarında bir süredir yaşanan yükseliş geride kalan iki ayda da sürdü. Ağustos ayında 1 milyon 288 bin 226 üyeye sahip CHP, geride kalan iki ayda üye sayısını 11 bin 9 arttırdı. CHP’nin toplam üye sayısı 1 milyon 299 bin 235’e ulaştı.